Zoo venter til lørdag med at åbne

Københavns Zoo har brug for et par dage til at organisere sig, før haven åbner sine porte.

Hos Zoologisk Have København er man meget glade for, at man nu har fået grønt lys til at genåbne straks. Portene åbnes dog først lørdag klokken 9.

Det skriver TV 2 Lorry.

Sent onsdag aften blev partilederne enige om at udvide fase 2 i genåbningen af Danmark.

Og her blev det besluttet at landets zoologiske haver og akvarier straks må genåbne på trods af tidligere udmeldinger om, at de skulle vente med genåbning til den 8. juni.

Og den beslutning vækker stor glæde hos Zoologisk Have København.

»Vi er super glade. Det betyder rigtig, rigtig meget. For det første så tæller hver dag lige nu, så jo før vi kan åbne, jo bedre. Men det skal gøres på en sikker og forsvarlig måde, så vi har besluttet at åbne på lørdag klokken 09.00«, siger Zoos pressechef Jacob Munkholm Hoeck til TV 2 Lorry.

Der er brug for et par dage til at organisere og klæde personalet på til opgaven, så derfor åbner Zoo ikke straks sine porte.

»Nogle vil måske spørge, hvorfor vi ikke bare åbner i dag, men det kan vi simpelthen ikke nå af hensyn til vores personale. Vi skal indkalde rigtig mange mennesker for at drive zoologisk have. Personalet skal have varsel på 24 timer, og vi vil naturligvis gerne sikre os, at de er godt klædt på og klar til at modtage vores gæster. Så det bruger vi fredagen til«, siger Jacob Munkholm Hoeck.

Den sikkerhedsmæssige del med skilte og afmærkning har været på plads længe i den zoologiske have, og nu glæder man sig altså til, at få gæsterne ind og se dyrene.

»Vi har gået derinde i to-tre måneder og kun kigget på hinanden, og vi trænger så meget til at se glade børn og glade gæster«.

Tidligere har direktør Jørgen Nielsen oplyst, at Zoologisk Have København venter et underskud på 50 millioner kroner, selv efter at man har fået støtte fra hjælpepakkerne.

Men forhåbentlig kan noget af tabet hentes ind, nu hvor der bliver åbnet omtrent to uger før end hidtil planlagt.

»Det betyder selvfølgelig meget for os økonomisk. Jeg kan ikke sætte kroner og øre på, men for hver dag vi har åbent, kan vi tjene vores egne penge, og det er det, vi allerhelst vil. Og så ved vi jo heller ikke, hvor mange gæster der kommer«, siger Jacob Munkholm Hoeck.

