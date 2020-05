Gigantiske trætrolde indtager hovedstaden henover sommeren. Men ingen ved, hvor de gemmer sig

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Kunst. De sidste fire år har de holdt til på Vestegnen. De skjulte kæmper.

Tilde har gemt sig ved søens bred mellem træerne. Louis har ligget og sovet bag boldbanerne. Oscar har som en klassisk eventyrtrold gemt sig under broen. Thomas har solet sig på bakken, mens Trine har skuet ud over naturen fra bakken, og Teddy har stået roligt, mens de nysgerrige hev ham i det store skæg.

Gigantiske skulpturer, man har kunnet lede efter i naturen ud fra et vagt skattekort.

Nu får trætroldene så nye venner i hovedstaden, når kunstner Thomas Dambo de kommende måneder bygger mellem 10 og 12 nye trolde forskellige steder i København. Allerede nu er den første trold ved at være færdig. På Dambos facebookside kan man være med til at stemme om, hvorvidt han skal hedde Kaptajn Nalle eller Nalle Bådsmand.

Hvor den nye meterhøje genbrugskæmpe gemmer sig vil Dambo ikke afsløre. På samme måde som der kun findes et kort med omtrentlige markeringer af troldenes placeringer på Vestegnen, skal de nye københavnertrolde få børn og barnlige sjæle til at afsøge byens utallige naturoaser, forklarer kunstneren til Berlingske:

»Det er ikke destinationen. Det er rejsen derhen, der er spændende. Folk har svært ved at gå tur uden et mål. Jeg vil gerne lede folk hen til troldene og skabe et eventyr for folk. Jeg ved, hvor mange unikke steder der findes i naturen, som jeg gerne vil åbne lidt op for folk,« siger han.

Læser man i et par opslag på hans facebookside vil man dog kunne se, at en enkelt af de nye trolde i hvert fald kommer til at befinde sig et sted på Amager.

Skulle have gemt sig i Tokyo

Siden Thomas Dambo opførte troldene i Vestegnens natur i 2016, er han blevet verdenskendt for dem. Han har allerede opført trolde flere andre steder i verden.

Det var også planen, at han i år skulle have bygget trolde i Tokyo i forbindelse med De Olympiske Lege og til ørkenfestivalen Burning Man i Nevada, USA.

Nu hvor coronavirusen har holdt ham i København, opfører han trolde her i stedet for.

Hvor mange trolde, det ender med, kommer an på, hvor mange penge og materialer Thomas Dambo kan få samlet sammen frem mod september.