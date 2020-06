Se værkerne her: Gadekunstnere verden over hylder George Floyd

Fra Minneapolis i USA til Idlib i Syrien bliver George Floyd, der døde under en anholdelse i sidste uge, hyldet med street art.

Se værkerne her:

I Minneapolis, på hjørnet af 38th Street og Chicago Avenue, hylder et nyt vægmaleri George Floyd, som døde netop her under en anholdelse i byen i sidste uge.

Hans død har ført til demonstrationer og uroligheder i USA i protest mod racisme og politivold – protester, der har bredt sig til resten af verden.

Under anholdelsen sad en politimand med sit knæ på hans hals i adskillige minutter, imens George Floyd sagde, at han ikke kunne trække vejret. Politimanden er anholdt.

En solsikke favner Floyds ansigt, der er omringet af navne på andre sorte amerikanere, der er døde som følge af politivold. En af kunstnerne bag vægmaleriet, Cadex Herrera, har sagt til mediet Hyperallergic, at de ønskede at fremstille Floyd som en helt. Værket handler om social retfærdighed.

De mange tusinder, der går på gaderne for at vise deres vrede over George Floyds død, indgår også på vægmaleriet i Minneapolis. Inden i de bogstaver, der udgør hans navn, rejser knytnæverne sig mod himlen i protest.

Foto: Apu Gomes/Ritzau Scanpix Kunstneren Celos maler her er en hyldest til George Floyd i det centrale Los Angeles.

Over hele verden maler graffitimalere og streetartkunstnere i disse dage deres farvestrålende hyldester til Floyd. De tager samtidig afstand fra et forfærdende mønster, USA har på samvittigheden: at hvide betjente slår sorte mennesker ihjel.

Det sker i Tyskland.

Foto: Odd Andersen/Ritzau Scanpix I Mauer Park i Berlin sidder folk foran et portræt af George Floyd, som døde i forbindelse med en anholdelse i USA i sidste uge.

Foto: David Gannon/Ritzau Scanpix

Og i Spanien.

Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix I Barcelona er der også blevet malet street art til ære for George Floyd.

Ifølge mediet Artnet bærer sågar en ruin i et sønderbombet Syrien nu George Floyds portræt.

Foto: Mohamad Jamalo/Ritzau Scanpix Kunstneren Artist Aziz Asmr arbejder i Idlib i Syrien på et graffitiværk, der forestiller George Floyd

