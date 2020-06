Biograferne er stort set tomme: »I den ene sal sad der én person. I den anden sad der seks«

Automatisk oplæsning

I sidste uge åbnede de danske biografer endelig efter en lang coronapause på over to måneder. Men stort set ingen danskere har brugt pinsen i de bløde sæder foran det store lærred.

»Der har været meget, meget få mennesker i biografen«, siger Lars Werge, formand for brancheorganisationen Danske Biografer.

»Da jeg talte i telefonen med en biografejer i går, sad der én person i den ene sal og seks i en anden«.

På landsplan har kun 10-15 procent købt billetter i forhold til samme periode sidste år.

For to uger siden besluttede partilederne at fremrykke genåbningen af dele af kulturlivet så blandt andet biografer, teatre, museer, og zoologiske haver kunne åbne straks som en del af fase 2. Dog i begrænset omgang med restriktioner og retningslinjer. For biograferne betyder det, at kun hvert andet sæde må være i brug, og at der i gennemsnit skal være 4 kvadratmeter pr. gæst i café- og kioskområder.

FAKTA Retningslinjer for genåbning af biograferne Der må maksimalt være 500 personer i hver enkelt sal. Kulturarrangementer med siddende publikum er altså undtaget forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer. Hvis publikum sidder i samme retning, skal hvert andet sæde være tomt – eller der skal være mindst 1 meters afstand. Der må maksimalt være én biografgænger per 2 m2 gulvareal. Man kan få lov at sidde ved siden af hinanden – med mindre end 1 meter imellem – hvis man har tæt kontakt i det daglige. Det kan være folk, der bor sammen, eller for eksempel kærester. Uden for salene må der maksimalt være én person per 4 m2 gulvareal. Foyer og tilstødende publikumsarealer skal indrettes, så smittefare minimeres. F.eks. ved afstandsmarkering ved billetskranken. Der skal holdes godt øje med antallet af publikummer, så man undgår lange køer. Der bør være personale/vagter til at sikre dette. Kilde: Kulturministeriet Vis mere

At så få mennesker har besøgt biograferne kommer dog ikke bag på Lars Werge.

»Vi var godt klar over, at antallet ville være lavt. Det er helt forventeligt, at der er en tilvænningsperiode«, siger han.

»Og så har det jo også været hamrende godt vejr i weekenden«.

Derudover har der ikke været mange nye film på plakaten til at lokke folk ind i mørket udover den nye danske spillefilm ’Kød og blod’ med Sidse Babette Knudsen.

»Der her ikke været de store premiere. Nogle film er udskudt til efteråret og andre på ubestemt tid. Og så er juni i forvejen ikke den store premieremåned«, siger Lars Werge.

En lang og sej kamp

Selv om det har en negativ betydning for besøgstallet, at der ikke er nye film, så har Lars Werge stor forståelse for, at de internationale distributører udskuder premiere.

»Det er ’the name of the game’. Kan sagtens forstå, at selskaberne venter med at sende deres film ud til, at de store markeder åbner i Asien, USA og Europa«.

Han forventer, at det generelt bliver en »lang og sej kamp« for biograferne at vinde publikum tilbage.

»Vi kan jo ikke tvinge folk i biografen. Men vi må stole på, at det alligevel er så integreret en del af folks kulturforbrug, at de vender tilbage. Vi håber også, at vores kampagne, der starter i denne uge, lokale tiltag og opbakning fra myndigheder kan være med til at afdramatisere det en smule og vise, at det er trygt at gå i biografen igen«, siger Lars Werge.

Han opfordrer blandt andet til, at man køber billetter online for at undgå unødvendig kødanelse i biograferne.

Biograferne er fortsat omfattet af regeringen og Folketingets hjælpepakker, så de bliver kompenseret for deres nuværende tab, men hos Danske Biografer håber man også, at hjælpepakkerne bliver forlænget.

»Vi vil dybest set gerne frem til en normalisering hurtigt muligt i forhold til at kunne fylde alle salene op. Men lige nu må der jo maksimalt være 50 procent. Vores oplæg til politikerne er derfor, at hjælpepakkerne kører så længere der er restriktioner«, siger Lars Werge.