Fans af koreapop overdøver racister med smart hashtag-kup under amerikanske raceuroligheder

Hashtagget #whitelivesmatter gik fra at være racistisk samlebetegnelse til at vise koreanske popsange.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Musik. Fans af koreansk såkaldt k-pop har bevist, hvor stærkt et fanfællesskab de faktisk har.

Onsdag satte fællesskabet sig simpelthen for at oversvømme Twitter med videoer af deres favoritpopstjerner og forsyne dem med hashtagget #whitelivesmatter, der ellers er racistisk tænkt.

Ganske hurtigt oversvømmede videoerne – mange med antiracistiske budskaber – Twitter og fik det oprindelige materiale, hastagget var udtænkt til at sprede, til at forsvinde.

Det er anden gang på ganske kort tid, at k-pop-miljøet har vist sig som en stærk internethær. Ifølge magasinet Rolling Stone kom ideen til onsdagens aktion fra en lignende happening i weekenden, hvor k-pop-fans bombarderede en app, som politiet i Dallas bruger til at overvåge demonstranter, så de primært fik hjemmevideoer af popmusikere, der danser koreograferet, at se.

»Vi gjorde det for at beskytte folkene til demonstrationen, fordi k-pop-fans er enige om, at de (demonstranterne, red.) ikke fortjente at blive arresteret for at mødes og kæmpe mod uretfærdighed. Siden det virkede, så tænkte vi, at det nok også ville virke med andre ting som for eksempel at begrave hadske tweets om hvidt overherredømme ved at bruge deres eget hashtag«, siger den 17-årige popfan og Twitter-bruger Loveley Doya til Rolling Stone.

K-pop-fans er berømte for deres stærke tilstedeværelse på nettet, hvor de med næb og klør forsvarer netop deres yndlingsartister, og det er den metodik, som nu bliver brugt politisk, forklarer en række Twitter-brugere til Rolling Stone.