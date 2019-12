Den koreanske musikbranche møder hård kritik: For tredje gang på to måneder er en k-pop-stjerne blevet fundet død

Automatisk oplæsning Beta

Den koreanske popstjerne Cha In Ha er død.

Han blev 27 år gammel.

Det er tredje gang på to måneder, at en ung koreansk popstjerne afgår ved døden. Omstændighederne ved Cha In Has død er ikke offentliggjort.

Det skriver The Guardian.

Dødsfaldene på først sangerinden Sulli, siden Hara Goo og nu Cha In Ha har sat gang i debatten om kulturen omkring Koreas popstjerner.

Giftig fankultur

I forbindelse med dødsfaldene har der været rettet en hård kritik mod både fans og repræsentanter for popstjernerne, der lever et udsat liv med grov chikane på nettet.

Sangerinden Sulli, der offentligt satte fokus på problemet før sin død, gjorde opmærksom på et kæmpe problem med mandlige fans, der ikke vil acceptere unge, kvindelige popstjerner, der ikke passer ind i deres sexistiske billede af verden. Eksempelvis blev Sulli udsat for voldsom chikane, fordi hun havde optrådt offentligt uden bh på, og fordi hun afslørede, at hun havde en kæreste – noget der ikke passer ind i billedet af den kvindelige koreanske popstjerne som attråværdigt sexobjekt, men samtidig seksuelt uskyldig.

Hun trak sin ekskæreste i retten, fordi han truede med at lække seksuelt kompromitterende videoer af hende, som var optaget i hemmelighed. Fænomenet at filme kvinder uden deres vidende er kendt under navnet molka i Korea og er et stort problem.

Blandt andet er to af Koreas største popstjerner blevet taget i at gøre det.

Kæmpeband på pause

I løbet af det seneste tiår har en række koreanske stjerner taget deres egne liv og har efterladt forklaringer om voldtægt, afpresning, mobning, voyeurisme og en generelt fuldkommen utålelig fankultur og utilstrækkelig eller ligefrem skadelig repræsentation, der får berømthederne til at bukke under for presset til sidst.

Senest har Koreas måske største popband BTS, der har gjort et nummer ud af at gøre opmærksomme på den giftige kultur, meldt ud, at de holder pause fra det hele, så de kan »nyde deres normale liv som normale nogenogtyveårige mænd«, siger de ifølge The Guardian.

Cha In Ha var medlem af boybandet SURPRISE U og var også skuespiller.