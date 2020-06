Store danske festivaler trøster med takeaway: Lastbil med livebands og fadøl om bord overrasker publikum

Ideen minder om den i Tønder, hvor Tønder Festival og byens citychef har opfordret gæsterne til selv at stå for festen og arrangere ’Tønder-festivaler’ over hele landet. Her som andre steder gælder det, at musikken kan glæde folk, og pengene kan lappe på hullerne efter en festival, der er aflyst.

Heartland var som Jelling blandt de første til at hitte på nye former for festivaler. I de dage sidst i maj, hvor den fynske festival skulle have været gennemført, stillede Heartland op med initiativet Heartland@Home. Her bestod festivaltilbuddet af onlinelivekoncerter og madworkshops med tilbud om Heartland-vin og øl leveret til døren og en af de onlinetalks, som Heartland er kendt for, til at varme op med.

Svendborg går den anden vej

Mens de store festivaler kæmper for at fastholde gæster og arrangere lappeløsninger efter årets bekostelige aflysninger, går sydfynske Svendborg egne veje. Her åbner 31. juli og ni dage frem, midt i et virusår, Danmarks yngste festival, 5700 Summer, med navne som Phlake, Tim Christensen, Hjalmer og Alex Vargas.

Frem for at tænke i orange storscener gør man her en dyd af nødvendigheden og satser på små, intime koncerter med tryk på hygge, haver og grønt, lyder det fra festivalens talsmand, Jasper Gramkow. De tre festivalscener under 5700 Summer – postnummeret udtales på dansk – får plads til 200-500 gæster og placeres i baggårde og større haver.

Selv om det begrænsede format kan lyde som et coronabenspænd, vil Svendborg fastholde de intime rammer i de kommende år, hvor planen er at festen fortsætter.