Ding, ding, gevinst! Kunstneren vinder (for en gangs skyld) i livets hasardspil

Kunstner Rosa Marie Frang har skabt et kunstværk på ruinerne af et afslag fra Statens Kunstfond. Værket er en podcast, som giver direkte adgang helt ind i kunstnerens angst for at præstere og for at fejle – og i det er der stor genkendelighed.