»Kællinger«, »Bitches«, »Høns«: Leder på berømt dansk fotoskole anklages for at mobbe, chikanere og krænke sine elever

Fakta

Elevernes fem klagepunkter

I et brev til Fatamorganas bestyrelse skriver 32 elever blandt andet følgende:

Vi vil gerne gøre jer opmærksomme på den kritik, vi har af Morten Bo:

Vi har oplevet nedværdigende sprog overfor kvinder (f.eks. at blive kaldt ’kællinger’, ’bitches’ og ’høns’) i en sådan grad, at det gik ud over undervisningsrummet.

Vi har oplevet, at elever er blevet udskammet i undervisningsrummet efter ikke at have fulgt hans vejledning eller at have sagt ham imod.

Vi har oplevet, at elever er blevet ignoreret efter ikke at have fulgt hans vejledning eller at have sagt ham imod.

Vi har oplevet at blive slettet fra Morten Bos Facebook (som er den kanal, eleverne kommunikerer med ham igennem) efter at have sagt ham imod.

Derudover har mange – primært kvindelige – elever igennem tiden haft ubehagelige, nedværdigende, diskriminerende og grænseoverskridende oplevelser med Morten Bo.





