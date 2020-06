Lucia Odoom: I 2018 var de franske verdensmestre i fodbold billedet på mangfoldighed. Så kom filmen, og ghettoen eksploderede i hovedet på os

Liste

5 mesterværker fra ’blokken’

1Ghetto Life 101

Podcast. I 1993 gav journalist David Isay en båndoptager til de to venner 13-årige LeAlan Jones og 14-årige Lloyd Newman. I 10 dage optog de sig selv, venner og familie i et ghettokvarter i Chicago. Optagelserne blev til et prisvindende og nært hverdagsportræt af livet i et af USA’s hårdeste boligområder.

2Blokhavn: Animationsfilm

Animationsfilm. Satirekollektivet Gigis er kendt for deres YouTube-videoer med animerede sketch om alt fra Inger Støjberg til Pizzabageren Pablo. Nu er YouTube-fænomenet gået til filmen med en film om en gruppe shababs (slang for gutter), der skal redde deres lukningstruede folkeskole.

3Girlhood

Film. Céline Sciammas film ’Girlhood’ fra 2014 er ligesom ’Les Misérables’ en socialrealistisk undergangsfilm om unge mennesker i Paris’ mest udsatte boligområder. Filmen handler om den franskafrikanske teenagepige Marieme, der gennemgår et hæsblæsende uskyldstab og bliver voksen fra den ene dag til den anden.

4Gil Scott-Heron - Pieces of Man

Album. Poet og musiker Gil Scott-Heron udgav i 1971 hovedværket ’Pieces of Man’, som er et af de skarpeste portrætter af det amerikanske samfunds udsatte og de problemer, kærlighedshistorier og scener, der udspiller sig i udsatte amerikanske områder. Albummet indeholder hans mest berømte sange, ’The Revolution Will Not Be Televised’ og ’Home Is Where the Hatred Is’.

5Marwan - P.E.R.K.E.R.

Album. Uden Aarhus-rapper Marwan havde vi hverken haft poeter som Yahya Hassan eller rapsuperstjerner som Sivas, Branco og Gili. I 2007 udgav han et af de mest kritikerroste hiphopværker i dansk musikhistorie. Albummet ’P.E.R.K.E.R.’ er et kampskrift og en mellemfinger fra dem, vi andre ikke vil lege med, og et ghettovidnesbyrd fra Aarhus Vest.

