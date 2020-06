»Nu ville de helt vildt gerne lytte«: Efter måneders kamp får chikanerede fotoelever en undskyldning

Efter et møde med bestyrelsen torsdag formiddag fortæller tre tidligere elever på fotoskolen Fatamorgana, at de har en oplevelse af, at bestyrelsen lytter til deres kritik. I alt har 32 nuværende og tidligere elever i et brev til bestyrelsen klaget over skoleleder Morten Bos nedværdigende og grænseoverskridende adfærd.