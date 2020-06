Terapi påkrævet. Er B&O ved at begå selvmord?: Du skal sulte i to år for at få råd til dette TV

Der skal vist snart udkommanderes et hold psykologer til Bang & Olufsens hovedkontor i Struer. I årevis har alle vidst, at økonomien skrantede hos den gamle tv- og lydproducent, og i foråret præsenterede virksomheden et underskud på 275 millioner kroner. Sidste år nedjusterede Bang & Olufsen sine forventninger til årsresultatet fire gange, og virksomhedens ledelse har selv fortalt, at kun et voksende salg kan redde den gamle designvirksomhed.

Og hvad sker der så? Bang & Olufsen udsender en pressemeddelelse om, at man har skabt verdens bedste tv: Beovision Harmony 88.