Risikerer 90 års fængsel: Kendt pornoskuespiller er anklaget for tre voldtægter

Pornoskuespilleren Ron Jeremy er anklaget for at voldtage tre kvinder. Han er også anklaget for et seksuelt overgreb mod en fjerde.

Hændelserne skal have fundet sted i området West Hollywood i perioden fra 2014 til 2019, meddeler distriktsanklageren i Los Angeles tirsdag lokal tid.

67-årige Jeremy er blandt de største navne inden for pornoindustrien.

Han har medvirket i over 2000 pornofilm, siden han begyndte sin karriere i 1970’erne.

Den tidligste voldtægt, som Jeremy er anklaget for, fandt ifølge anklagerne sted, da pornoskuespilleren voldtog en 25-årig kvinde i et hjem i West Hollywood i maj 2014.

Jeremy, hvis rigtige navn er Ronald Jeremy Hyatt, er også anklaget for seksuelle overgreb mod to kvinder på henholdsvis 33 og 46 år.

De skal have fundet sted ved to forskellige lejligheder på en bar i 2017, og i det ene af tilfældene er han anklaget for voldtægt.

I en fjerde hændelse har Jeremy ifølge anklagerne voldtaget en 30-årig kvinde på samme bar i juli 2019.

Jeremy har endnu ikke oplyst, hvordan han forholder sig til anklagerne.

Kaution på 43,5 mio. kroner

Han mødte første gang i retten tirsdag i Los Angeles, hvor han blev varetægtsfængslet. Der blev stillet en kaution på 6,6 millioner dollar svarende til knap 43,5 millioner danske kroner.

Jeremy ventes formelt at blive anklaget torsdag.

Bliver han kendt skyldig i alle anklager, kan han blive idømt op til 90 års fængsel.

Jeremys manager, Dante Rusciolelli, siger tirsdag, at han har droppet samarbejdet med pornoskuespilleren efter at have hørt om anklagerne.

»Jeg håber ikke, at beskyldningerne mod ham er sande. Men hvis de er, håber vi, at han bliver retsforfulgt med alle lovens midler, skriver Rusciolelli på Instagram.

Da magasinet Rolling Stone først bragte beskyldninger om Jeremys overgreb i 2017, sagde han, at han ’aldrig havde og aldrig ville voldtage nogen’.

