Forløsningen lå lige for hans fødder

Fredag aften spillede Steen Jørgensen den første større koncert efter coronapausen for et publikum, der var glad for at komme ud, men også drømte om den store forløsning.

Det har været lidt mærkeligt, det hele«, sagde Steen Jørgensen efter at have sunget en helt tyst ‘Marble Station’, da han fredag aften gav en af de første koncerter efter coronapausen. På et lille rundt bord ved sin ene side kunne han hele tiden nå et stort glas rødvin, på den anden stod guitaroraklet Rune Kjeldsen, der gav den på den 12-strengede, hvis ikke han ved hjælp af et større arsenal af udstyr gjorde det ud for et helt orkester, så de gamle Sods-sange fik præcis den punkede energi, de blev født med i slut-70’erne. Eller næsten da.