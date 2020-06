Musikere spillede koncert for 2.292 potteplanter

Naturen generobrede et af Sydeuropas store operahuse. For en stund.

Er dette sæde besat?

Den høflige rituelle forespørgsel fik nye perspektiver forleden, da Barcelonas berømte operahus Gran Teatre del Liceu genåbnede efter tre måneders coronalukning.

En strygekvartet på scenen spillede Puccinis stykke ’Crisantemi’, som blev livestreamet på Liceus hjemmeside, og i stedet for mennesker i salen spillede kvartetten for 2.292 potteplanter, et konceptuelt kunstværk af Eugenio Ampudia, som tilføjede følgende om sit værk:

»På et tidspunkt, hvor store dele af menneskeheden har været indespærret på få kvadratmeter og er blevet tvunget til at give køb på mobiliteten, er naturen rykket ind for at generobre det rum, som vi tog fra den«.

Ifølge El País bukkede og nejede musikerne for potteplanterne efter opførelsen, mens lyden af vind gennem træerne spillede i baggrunden. En tryg lyd, gætter vi, for planter.