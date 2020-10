Pernille Jensen: At lytte til den her plade er som at blive aet over håret. Også selv om det nogle gange lyder som et slingrende godstog

»Det var aldrig mit mål at skabe små guitarister og sangere. Det handlede om at have det sjovt. Når du opfordrer børn til at dyrke sport, prøver du at få dem til at dyrke sport for livet. Du forsøger ikke at få dem til at blive Maria Sharapova, du vil bare gerne have dem ud på den tennisbane og have det sjovt«, som Hans Fenger udtalte for nogle år tilbage til det canadiske nyhedsmedie Global News.