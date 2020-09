Pianist åbner døren til Beethovens ungdom. Men hvorfor bremser han hele tiden musikken?

Pianisten Jos Van Immerseel fra Belgien har indspillet Beethovens tidlige sonater for klaver på et fortepiano, som de så ud på Beethovens tid. Og her skal man være villig til at smide det, man kender og holder af ved de utallige indspilninger af Beethovens sonater på moderne flygler over bord, rense ørerne og begynde forfra.

Instrumentet, Immerseel spiller på, er en kopi af et instrument fra Wien lavet lige omkring 1800, da Beethoven ankom til byen og begyndte sin karriere som virtuos og komponist. Immerseel fortolker med følsomhed og overblik, og bliver man ved med at lytte, åbner musikken sig på præmisser, der ligner dem, Beethoven skrev på, da han var ung og stadig havde hørelsen intakt.

Hver en frase får opmærksomhed. Her spilles ikke hen over noget for effektens skyld. Tværtimod bremser Immerseel hele tiden op for at dvæle ved detaljer. Det foregår i moderate tempi. Men selv om der ikke er tidspunkter, hvor man falder hen eller glemmer at lytte, bliver dette evindelige rubato, som den slags rytmisk svingen frem og tilbage kaldes i klassisk fagjargon, for mig den store snublesten ved Immerseels tilgang til fortepianoet og Beethoven.