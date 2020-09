Nekrolog: Efter 'Sonja fra Saxogade' kæmpede hun en brav kamp for at holde skindet på næsen

Det siger lidt om det enorme indtryk, hun gjorde på et par generationer af danske tv-seere, at hun et halvt århundrede efter sin korte optræden i den klassiske tv-serie om pigen Sonja fra Vesterbro stadig stod lyslevende for mange. Replikken »jaaaah, jaaaah, jaaah«, hendes sødmefyldt spydige udtale af øgenavnet til kolonialdamen ’Mutter Fit’ er kulturelt arvegods på linje med »jeg går op og lægger mig« og »film skal ses i biografen«.

Sonia Maria Sander var dansk fjernsyns første rigtige barnestjerne, senere fulgte stribevis af andre – ingen nævnt, ingen glemt.

Og den ranglede pige fra det københavnske arbejderkvarter vadede bogstaveligt talt ind i nationen med om ikke træsko så dog tyndslidte gummisko på i 1968. Her viste DR, som dengang hed Danmarks Radio, den første ombæring af Jytte Hauch-Fausbølls serie ’Sonja fra Saxogade’, og den historie faldt i god jord.