Organisationen bag Roskilde Festival må sige farvel til en tredjedel af sine medarbejdere

Roskilde Festival blev aflyst i år, ligesom alle andre festivaler i landet og verden over.

Og det får nu konsekvenser for koncernen.

Roskilde Festival har som direkte konsekvens af coronakrisen måttet skære hårdt i organisationen. Det skriver SN.dk.

17 medarbejdere har fået opsagt deres stilling, og i alt er organisationen blevet omkring en tredjedel mindre som følge af opsigelser, stillingsudløb, der ikke er blevet forlænget, med mere.

»Vi er godt hjulpet af regeringens hjælpepakke til begivenheder i forbindelse med den festival, der skulle have været i sommer. Men den samlede almennyttige virksomhed er ramt økonomisk, og de øvrige hjælpepakker kan ikke hjælpe os igennem i tilstrækkelig grad. Siden nedlukningen i foråret har vi arbejdet fokuseret på at nedbringe omkostningerne ved, at stillinger, der er udløbet, ikke er blevet genbesat. Men det står nu klart, at det ikke er nok«, siger administrerende direktør for Roskilde Festival-gruppen Signe Lopdrup.

Hun beskriver omstændighederne som meget ulykkelige.

Signe Lopdrup forsikrer dog om, at afskedigelserne ikke får nogen konsekvenser for næste års festival, der, ifølge planen, fortsat bliver holdt.

Hun fastslår, at en stor del af næste års festival allerede er planlagt, så nu handler det om at finde en ordentlig løsning, så Roskilde Festival 2021 kan afholdes under forsvarlige forhold.