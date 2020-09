Hård kritik af rektor: Omdiskuteret professor vender tilbage, og studerende undrer sig

Efter ni måneders pause fra sit arbejde som underviser på Kunstakademiet kan en hjemsendt professor på afdelingen Malerskolen vende tilbage i efterårssemesteret, der begynder 1. oktober.

For at »styrke studiemiljøet« skal han dog bistås af en pædagogisk faglig coach. Derudover har akademiet skærpet sine retningslinjer, så det ikke længere er tilladt for undervisere at drikke alkohol i arbejdstiden eller have en seksuel relation med studerende.