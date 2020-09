Hvor har de unge det fra?: Kommer det vitterligt fra Fie Laursen, Anders Breinholt eller Morten Olsen?

Jeg var blevet advaret. Men da jeg hørte min datter bruge ordet første gang i sidste uge, blev jeg alligevel forskrækket. Hun sad og så så ung ud på en sushirestaurant to dage før sin konfirmation, og så sagde hun det: »Jeg kiggede vitterligt ikke på hende«.

’Vitterligt’? Skal man ikke være over 80 for at bruge det udtryk i dag?

Min kollega havde et par uger forinden tippet mig om, at de unge er begyndt at sige ’vitterlig’, og nu kunne jeg fortælle hende, at ordet også var kommet til min teenagedatter. Både kollegaen og jeg bor på Vestsjælland, men vores københavnske kolleger kunne også fortælle, at deres teenagere i hovedstaden havde taget ’vitterlig’ til sig i løbet af sommeren i år, og nu er det så nået ud i provinsen. På første parket er vi altså vidner til et ords buldrende popularitet blandt de unge og måske dermed til en ny sprogudvikling.