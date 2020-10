Er du en salty bun?: Ny ordbog med gaming-slang giver indblik i en helt speciel kultur

Fakta

Ord fra bogen

Loot. Betegner de ting, man tilegner sig i spillet. Det kan være ved at dræbe modstandere, udføre bestemte handlinger eller finde genstande gemt i spillets omgivelser.

Immersion.Beskriver fordybelsen og indlevelsen i et spil, ofte afhængigt af den mængde detaljer og energi, spiludviklerne har lagt i det. Det er meget individuelt, hvad der engagerer spillere. Alt fra lyddesign til spilelementer, der taler ind i spillerens personlige oplevelser, kan skabe immersion.

Bun. Nedsættende udtryk for en dårlig spiller.

L33t. En speciel måde at skrive på, hvor man bruger symboler og tal i stedet for bogstaver. Der er forskellige grader af leet, alt efter hvor avanceret man vil være i bestræbelserne på gradvist at bruge flere og flere symboler for at erstatte bogstaver.

Salty.At være sur over småting.

The cake is a lie.I spillet ’Portal’ bliver man ført gennem udfordringer, mens man bliver lovet kage. Senere vil man opdage inskriptioner på væggen, der afslører, at der ikke er nogen kage. Udtrykket har fået sit eget liv udenfor spillet og bruges for at tilkendegive, at man jagter et uopnåeligt mål, eller at et løfte ikke vil blive indfriet.

