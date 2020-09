Disney fyrer 28.000 ansatte

Langvarig nedlukning af Disneys forlystelsesparker i Californien og begrænset adgang til de parker, der er genåbnet, tvinger nu virksomheden til at afskedige 28.000 ansatte.

De mange fyringer sker på tværs af selskabets afdelinger for forlystelsesparker, oplevelser og forbrugerprodukter.

Det rapporterer CNBC.

I et brev til medarbejderne tirsdag skriver Josh D’Amaro, leder af Disneys forlystelsesparker, at Disney har været nødt til at træffe adskillige ’svære beslutninger’ som følge af coronapandemien.

Han nævner blandt andet, at virksomheden ikke længere vil holde fast i de tusindvis af medarbejdere, der har været sendt hjem under coronakrisen.

Ifølge Josh D’Amaro er omkring 67 procent af de 28.000 afskedigede medarbejdere deltidsansatte.

Nyhedsbureauet AP skriver, at The Walt Disney Co. oplyser, at de planlagte fyringer vil finde sted i virksomhedens forlystelsesparker i Californien og Florida.

Disneys parker lukkede i foråret, da coronavirusset begyndte at sprede sig i USA.

Parkerne i Florida genåbnede i sommer. Men parkerne i Californien er fortsat lukkede, mens virksomheden afventer retningslinjer fra myndighederne i delstaten.

Josh D’Amaro skriver videre i brevet, at hans ledelsesafdeling har arbejdet hårdt for at forsøge at undgå fyringer. Men grundet et begrænset antal gæster som følge af regler om fysisk afstand har det altså ikke været muligt.

»Hvor hjerteskærende det end er, så er dette den eneste mulighed, vi har, set i lyset af covid-19’s langvarige indvirkning på vores forretning.

»Herunder begrænset kapacitet på grund af fysiske afstandskrav og den fortsatte usikkerhed omkring varigheden af pandemien, skriver han ifølge AP.

Mens Disneys parker i Californien altså stadig er lukkede, er forlystelsesparkerne i Florida, Paris, Shanghai, Japan og Hongkong alle genåbnet med begrænses kapacitet.

