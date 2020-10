Dirigenten fra reality-programmet 'Maestro' er død

Dirigenten og pianisten Frans Rasmussen er død.

Han blev ramt af en hjerneblødning torsdag, oplyser familien til Ritzau.

Var man interesseret i klassisk musik for orkester eller for kor, kendte man ham godt i forvejen. Var man bare en helt almindelig tv-seende dansker, så lærte man ham at kende i tv-programmer som ’Maestro’, hvor kendte skulle lære at dirigere.

Frans Rasmussen var den høje dirigent med de mange musikalske kompetencer og det store vingefang. Manden, der var så god til at føre publikum ind i musikken. Ikke bare det dedikerede musikpublikum, men også mennesker, der slet ikke troede, de nogensinde for eksempel skulle synge klassisk kormusik.

Frans Rasmussen var en krumtap i reality-programmet ’Maestro’. Men danskerne lærte ham også at kende via tv-programmerne ’Mestermøder’ og ’Stemmer fra Vollsmose’, hvor han i 2011 blev valgt til den vanskelige opgave at samle 40 mennesker fra Vollsmose på Fyn, som skulle udgøre et kor, Rasmussen efterfølgende skulle dirigere i Odense Koncerthus. Foran en fyldt sal.

Vidt omkring i musiklivet

Det var ikke nemt, men Frans Rasmussen havde allerede prøvet noget lignende i Urbanplanen på Amager, og han havde en bred vifte af solide erfaringer at trække på. Herunder en fjern fortid inden for rockmusikken, hvor han i sin tid i hjembyen Aalborg dannede Yellow Rock Band.

Frans Rasmussen var syngemester ved Det Kongelige Teater og arbejdede også på Den Jyske Opera. I 1976 havde han sin debut som dirigent foran DR’s symfoniorkester, og 3 år senere stiede han sit eget kor, Canzone-Koret, der blev meget kendt. Han nåede igennem årene at dirigere samtlige danske symfoniorkestre, men arbejdede også ude i Europa. Endda i Afrika, Nordamerika og Asien.

Han var kunstnerisk leder af Den Kongelige Livgardes Musikkorps, og som tidligere docent i orkesterdirektion ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvorfra han selv var uddannet pianist, hørelærepædagog og orkesterdirigent, var Frans Rasmussen blandt andet fra midten af nullerne dirigent for Storstrøms Kammerensemble.

I 2000 blev han slået til ridder af Dannebrogordenen, og i 17 år var han formand for Dansk Kapelmesterforening. En indsats, der blev belønnet med dirigent Emil Reesens Mindelegat. I 2009 oprettede han sit eget musikbureau og holdt maser af foredrag. Frans Rasmussen var gift med forstanderen for Operaakademiet i København, sangeren Anne Margrethe Dahl.

Frans Rasmussen blev 76 år.