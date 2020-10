Ikke ligefrem søndagshygge: 'Ulven kommer' er et tungt kommunefarvet DR-drama med fremragende skuespil

Hvis du har slået hende, så er det nu, du skal sige det«, siger Dea til sin mand, Simon, som er den stedfar, 14-årige Holly har anklaget for grov vold mod hende og hendes lillebror.

Dea spilles af Christine Albeck Børge, som giver kampen mellem tvivl, moderinstinkt, kærlighed og vrede et troværdigt ansigt, så man som seer til denne tunge sag genkender hendes desperation helt ind i kroppen. I hvert et billede er hun som et motiv på et lærred, hvor kunstneren har gjort sig umage for at ramme præcis en bestemt følelse.

»Det har jeg ikke«, svarer Simon, der har det imod sig, at han spilles af Peter Plaugborg, hvis blik altid ser uudgrundeligt ud. Der er noget ved brynene, der giver selv hans mildeste mimik en alvorlig skygge. Så man forstår godt, at Dea mærker tvivlen nage et sted derinde, selv om Simon umiddelbart virker oprigtig, når han forsikrer hende om, at han ikke slår sine børn. Peter Plauborg er knivskarp som ulven, der fylder familiefaderens bløde tøj ud med en kantet krops fysiske styrke, som han lader sitre med seismografisk præcision, så man aldrig føler sig helt sikker ved Simon.