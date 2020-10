Gyldendal blev advaret adskillige gange om tidligere DR-chef med #MeToo-sager. Mandag blev han fyret

Da DR-radiovært Maria Fantino torsdag i sidste uge valgte at træde frem i DR’s podcast ’Genstart’ og fortælle om at blive krænket og truet af en tidligere DR-chef, kunne man forestille sig, at uroen var størst på DR.

Men tre kilometer væk på forlaget Gyldendal i Klareboderne, var uroen muligvis større.

For det var her, den tidligere DR-chef nu arbejdede, og det havde han gjort siden årsskiftet, hvor han tiltrådte en chefstilling og fik ansvaret for en af forlagets satsninger.