Hun skriver og tegner med en vrede og frustration over alt det, der aldrig blev sagt mellem mor og datter

En gammel dame sidder og spiser sin frokost, som hun har gjort så ofte før. Men da gaflen med den kogte kartoffel befinder sig et sted mellem tallerkenen og den åbne mund, opgiver hun ævred og knalder hovedet ned i hovedretten, så både mad og drikke flyder ud over bordet.

Man skal som bekendt ikke græde over spildt mælk, men når nogen dør, er det i orden at tude lidt. Og det gør damens datter også, da hun får at vide, at hendes mor er død. Men så tørrer hun tåren væk, finder en bænk og sætter sig ned og begynder at huske, for som hendes mor altid sagde, når nogen døde: »Det var nok det bedste!«.

Dorte Karrebæk er en af Danmarks mest rutinerede og produktive forfattere og illustratorer med næsten 200 titler, fortrinsvis børnebøger, bag sig. Og nu er hun aktuel med en autofiktiv voksenbilledbog om sin egen mor og om at miste sine forældre, når man selv er voksen. Men bogen handler i høj grad også om hovedpersonens opvækst i årene efter Anden Verdenskrig og om en barndom med en døv mor.