»Rystende« og »beskæmmende«: DR-vært erkender grænseoverskridende adfærd

En mandlig DR-vært har siden 8. oktober været hjemsendt på grund af henvendelser om stærkt krænkende adfærd.

Det skriver Berlingske søndag, hvor avisen kan berette om DR-værtens terroriserende adfærd på sociale medier, intimiderende og uønskede seksuelle adfærd. Ifølge avisen er der tale om seksuelt krænkende opførsel overfor kvinder, nedgørende og hadefulde beskeder sendt til både kvinder og mænd ligesom DR-værten »har brugt sin magt, indflydelse og DR-stilling til at true sig til tavshed om de overgreb, han er under mistanke for at have begået«, som der står i Berlingske.

Over for avisen erkender værten en række alvorlige sager, der er foregået over flere år.