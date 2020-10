Sprogforskeren: Tror du, at dette ord har noget med sex at gøre? Så begår du den samme fejl som mange andre

Ordene ’sexisme’ og ’sexchikane’ er nærmest blevet synonymer, selv om sexisme er et begreb, der oprindeligt ikke har noget med sex at gøre. Måske er forklaringen, at ’sexchikane’ lyder gammeldags, og at vi på dansk har glemt, at første del af ordet ’sexisme’ betyder ’køn’ og ikke ’sex’, skriver Marianne Rathje i denne klumme om ugens ord.