Teater om kvinderollen anno 2020: »Jeg er begyndt at tumle med idéen om at stikke en lakridspibe op i kussen«

Lolita for altid’ og ’Kussesumpen 2’ har ud over det åbenlyse – at begge stykker handler om den moderne kvinde i en eller anden afskygning – det til fælles, at man går fra teatret uden det fjerneste overblik over, hvad man har hørt.

Hvad der til gengæld står klart: Ifølge dem begge er det temmelig besværligt af navigere i kvinderollen anno 2020. Hvad enten den som i ’Kussesumpen 2’ er knyttet til alle mulige og umulige forventninger, eller den som i ’Lolita for altid’ er smurt ind i sukkersød horror.

Begge forestillinger går til problematikken med en god portion humor og et kritisk blik både udad og indad. Ingen af stykkerne lader – så at sige – kvinden gå fri. Hvorfor hader kvinder andre kvinder, hvis de er feminister? Hvordan kan kvinden udnytte en piget charme og magt? Den slags spørgsmål er der plads til, uden at patriarkatet af den grund ikke også får en over nakken.