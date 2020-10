Derfor har Donald Trump grund til sin mærkelige triumfdans

Dér stod han midt på scenen efter sin tale i Prescott i delstaten Arizona tidligere på ugen. Over højtalerne begyndte nummeret ’YMCA’ med Village People at spille for fuld skrald. Den amerikanske præsident vuggede nu overkroppen fra side til side i stødvise bevægelser, hænderne knyttet foran brystet, et enkelt klap, en vingebevægelse med albuen bøjet, klap, klap, ude af takt, fødderne som limet i gulvet.

Her kort før det amerikanske valg var det dette, som kontant poppede op i mit nyhedsfeed: Donald Trump, der efter sin coronasygdom triumferede. Videoklippet gik viralt, folk på TikTok forsøgte at efterligne dansen, den trendede på Twitter og blev genstand for satire. Han var et dansefænomen.

Dans kan vi generelt godt lide. Især her på kulturavisen. Jeg husker festerne de første år på redaktionen, hvor man pludselig så chefredaktør Tøger Seidenfaden skyde gennem rummet som den første mod dansegulvet (et år var han iført Elvis-kostume og et andet år talebansk klædedragt, spørg ikke hvorfor) i en dans, der lignede en fortolkning af sindstilstanden: Giv plads folkens, mit liv peaker lige nu!