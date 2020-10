Det danske sprog blev holdt i live i USA under Anden Verdenskrig

Kaj Munks ’Ordet’ genopføres med jævne mellemrum herhjemme, og der forskes stadig i digterpræsten Kaj Munk. Men ’Ordet’ rækker længere, end man skulle tro. Arrangøren bag en ny onlineudstilling om Kaj Munk er et lille dansk bibliotek og arkiv – i Nebraska: Danish American Archive and Library med arkiver og 14.000 bøger.

Under Anden Verdenskrig, i 1942, tog en gruppe studerende fra det danske Dana College i Blair, Nebraska, på turné i seks stater i Midtvesten og opførte uddrag af ’Ordet’. De gjorde det på dansk, men dels var de som unge anden- og tredjegenerationsefterkommere af de oprindelige indvandrere uden stor ekspertise i sproget, dels var der heller ikke så mange publikummer i Midtvestens danskamerikanske samfund, der forstod dansk.

Men ud skulle ’Ordet’, eller som udstillingen hedder: Spreading ’The Word’. Ideen var at »holde det danske sprog i live, mens det lå i lænker« under besættelsen i Danmark, fortæller en af de medvirkende bag udstillingen, Catrine Kyster Giery, og udstillingen fortæller både om turneen med ’Ordet – in the Original Danish’ – og om den særlige epoke i danskamerikanernes historie, hvor antallet af nye indvandrere fra Danmark svinder ind, og erindringen om det oprindelige modersmål begynder at dø ud.