DR erkender fejl: »Det er ikke i orden at underbetale«

Det er ikke i orden, at DR tørrer ansvaret for den lave betaling til artisterne ved den store prisuddeling P3 Guld af på Monday Media, der stod for showet som underleverandør.

Det siger Venstre, Radikale Venstre og Enhedslisten, der nu har bedt kulturminister Joy Mogensen (S) om at se på sagen.

Som betaling for tre dages arbejde i Aalborg, hvor showet blev afholdt, modtog de medvirkende artister og bands 15.000 kroner for at optræde, uanset hvor mange musikere de var. Det er ifølge Dansk Musiker Forbund langt under den tarif, forbundet har aftalt med DR.