4 hjerter: Tegnefilm fanger essensen af Beethovens opera om en sønderbanket helt og hans kæreste

Navnet Fidelio har inspireret tegnerne til at tegne helten som en ung Fidel Castro med kasket. Med sin røde spraydåse er han i gang med at male graffiti for at gøre verden til et bedre sted. Hun er forelsket i ham. Men til en ellers helt fredelig peace and love-demo griber paramilitære sorte betjente pludselig ind.

De smider tåregas, sprøjter sort peberspray i øjnene på den unge mand, tæsker ham med knipler og smider ham i fangehullet.

Faktisk hedder den unge mand Florestan. Han er den revolutionære helt i Beethovens opera ’Fidelio’. Fidelio, derimod, er det dæknavn, Florestans kæreste, Leonore, beslutter sig for at bruge, mens hun resolut klipper sit hår kort foran spejlet. Hvis ikke Florestan skal rådne op i diktatorens fængsel, er hun nødt til at befri ham, så hun forklæder sig som mandlig sikkerhedsvagt og får job i diktatoren Pizarros helvedeshul, hvor fanger af begge køn lider og underkastes tortur.