»Søvnig på alle fronter«: Dansk stjerneinstruktørs nye tv-serie får mere kritik end ros i internationale medier

Den danske stjerneinstruktør Susanne Bier går ikke ubemærket hen i de internationale medier.

Hendes nye tv-serie i seks afsnit ’The Undoing’ havde premiere på HBO Nordic 26. oktober, og anmeldere verden over har kastet sig over dramaet, som af nogle bliver beskrevet som en »hul« og »teatralsk« omgang, og af andre roses for evnen til at lykkes med komiske scener, der grænser til det absurde uden at frarøve serien sin spænding og nervepirrende identitet.

’The Undoing’ er skrevet af David E. Kelley på baggrund af Jean Hanff Korelitz’ roman ’You Should Have Known’. Kelley står også bag kæmpesuccesen ’Big Little Lies’, og det er noget, der går igen i de internationale anmeldelser. ’The Undoing’ står simpelthen i skyggen af ’Big Little Lies’ – de minder om hinanden, men Susanne Biers miniserie formår ikke at indramme samme spænding og lider under at have et mindre interessant og mere overfladisk persongalleri.