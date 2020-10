Tyskland forsøger at stoppe amerikansk højesteret i sag om mulig naziplyndring

En gruppe amerikanske kongresmedlemmer har på tværs af partiskel skrevet til den tyske ambassadør i USA og til den amerikanske regeringsadvokat og protesteret over den tyske regerings forsøg på at overtale amerikansk højesteret til at droppe et søgsmål om 42 kunstværker fra middelalderen.

Ifølge sagsøgerne, som er efterkommere af jødiske kunsthandlere, tvang nazisterne i 1935 de jødiske kunsthandlere til at sælge værkerne til et tysk museum for en brøkdel af deres egentlige værdi, skriver Artnet.

Værkerne udgør omkring halvdelen af en samling på 82 kunstværker fra middelalderen og har i de seneste fem år været centrum for en juridisk kamp.