Tyske arvinger sagsøger museum: Vi vil have vores værker tilbage

Arvinger til den hollandske kunstner Piet Mondrian har sagsøgt et kunstmuseum i Tyskland for ikke at ville tilbagelevere fire malerier, der samlet set er vurderet til at være 1,3 millioner kroner værd. Det skriver kunstmediet Artnet News.

Ud over de fire billeder, der i dag hænger på Kunstmuseet Krefeld, søger arvinger erstatning for yderligere fire malerier, der ikke længere er en del af kunstmuseets samling, fordi de sandsynligvis er blevet byttet med andre kunstværker eller solgt på aktion i 1950’erne.

Alle de omtalte malerier er i Mondrians karakteristiske stil med sorte linjer, der indrammer forskellige primærfarver på en hvid baggrund.

Forsvundet under Anden Verdenskrig

I anklagen beskriver arvingerne, hvordan Mondrian i 1929 udlånte i alt otte malerier til Kaiser Wilhelm Museet – en del af Kunstmuseet Krefeld – til udstillingen ’Circle International. Painting and Sculpture’. Værkerne blev dog aldrig udstillet, da den daværende museumsdirektør døde, før udstillingen nåede at åbne.

Da nazisterne senere kom til magten, fordømte de Piet Mondrian, der endte med at flygte fra Tyskland. Museet fik en ny direktør udpeget af nazipartiet, hvilket gjorde det umuligt for kunstneren at få sine værker igen. Indtil sin død i 1944 var Mondrian overbevist om, at malerierne var gået tabt, men da de ikke var en del af museets faste samling, blev de ikke fundet af nazisterne.

Arvingerne har ligeledes været af den overbevisning, at malerierne var forsvundet, men nu viser det sig, at de i 1947 blev fundet igen på museets lager. Fire af malerierne blev senere solgt eller byttet, mens de resterende fire kom i kunstmuseets varetægt igen. Uden at arvingerne fik besked.

De har nu fået en ekspert og jurist involveret i sagen, der har vurderet, at museet er i uretmæssig besiddelse af værkerne. Det bestrider Krefeld-museet dog, og nu skal sagen derfor for retten. Det vides endnu ikke, hvornår der afsiges dom.