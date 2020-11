»Jeg bliver så træt og vred«, skrev pianisten på Twitter. Og så tog fanden ved medierne

Hverdagskost er det ikke, at et selvsikkert, stort medie i Tyskland uden forbehold undskylder over for sine læsere og brugere – ja, for så vidt også over for sine egne medarbejdere. Og over for den klassiske pianist, som chefredaktionen på den pågældende avis indrømmer, at man har skrevet om på en antisemitisk måde.

Det er ikke desto mindre, netop hvad Süddeutsche Zeitung har gjort i en af årets mest omdiskuterede mediesager i Tyskland. Den tager sit udgangspunkt i diskussionen om, hvorvidt kendte kunstnere skal blande sig i samfundets gang og politik.

Årsagen til balladen er en hændelse i Hamburg 4. oktober. Her blev en ung, jødisk student overfaldet med en sammenklappelig spade af en 29-årig mand i militæruniform og slået i hovedet. Angriberen blev overmandet af vagter foran synagogen og overdraget til politiet, der fandt en tegning med et hagekors i hans taske. Sagen efterforskes som et antisemitisk mordforsøg.