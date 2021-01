Det hit, du dansede til i 70'erne, var tyvstjålet

Den lød så besnærende enkel, at man næsten skulle tro, at der var tale om en børnesang, da den tyske gruppe med scenetøj i guld og leopardprikker, Boney M, i 1978 fik hele verden til at synge med på remsen om »en brun pige i ringen«, der lignede »sukker i en blomme – tralala lala«.

Ikke desto mindre endte sangen både på toppen af hitlisterne og ved retten i Hamburg. Her blev den simple sang genstand for Tysklands mest komplicerede og langstrakte sag om musikalske rettigheder. Da sagen begyndte, var dens dommer, Wolfgang Neuschild, en mørkhåret mand i sin bedste alder. Da sidste punktum endelig kunne sættes, var han blevet gråhåret.

Det skyldtes ikke kun, at dommeren, der efter eget udsagn var »fuldstændig umusikalsk«, måtte høre diskohittet med Boney M igen og igen. Men primært, at striden om rettighederne til ’Brown Girl in the Ring’ mellem de to tyske producere Peter Herbolzheimer og Frank Farian tog over 20 år at behandle retsligt.

Og så havde retten i Hamburg endda aldrig beskæftiget sig med dem, der faktisk har skrevet sangen: komponister og musikere fra Jamaica.

»Det var opfattelsen, at man bare kunne tage musik fra den såkaldte tredje verden, og ingen ville bryde sig om det. Tanken var, at ingen ville opdage det – og hvis de nogensinde gjorde, ville de alligevel ikke have en chance for at få ret ved domstolene«, siger Heiko Maus, der har studeret musikvidenskab og i mange år fungeret som juridisk konsulent ved stridigheder om musikalske rettigheder i Tyskland og for eksempel Danmark, hvor han er involveret i en sag just nu.