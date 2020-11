»Tidligere var der så mange fine medier i USA. I dag er der mange, jeg ikke læser, fordi de simpelt hen er blevet for gakkede«

Det er en sætning, der lever sit eget liv i amerikanske mediekredse. At tv-stationen CNN – engang billedet på troværdig journalistik – i løbet af Donald Trumps fire år i Det Hvide Hus af egen drift har forvandlet sig til, hvad Trump for fire år siden – og dengang uretfærdigt – beskyldte stationen for at være:

Leverandør af renlivet propaganda lejlighedsvis spædet op med lidt journalistik.