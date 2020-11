Lucia Odoom: I 1999 viste Amerikas tikkende bomber sig at være de teenagere, jeg drømte om at bytte nationalitet med

Jeg har i disse mærkværdige dage, hvor det dramatiske amerikanske valg har været altoverskyggende, bemærket, hvordan dommedagsprofeterne falder over hinanden i nyhedsmedierne og på sociale medier. Der skrives nekrologer over fremtiden, og Trump udråbes som en slags mørkets fyrste. Og det kan da godt være, at han er det.

Men i så fald må vi se i øjnene, at det er Donald Trump, der har bragt det formørkede og dystre ved det amerikanske samfund frem i lyset, et mørke, som altid har været der, og som vi fra forskellige generationssynsvinkler er stødt på gennem historien. For min generation starter Trump-epoken, eller mørkets epoke, om man vil, med det sociale internets fødsel for cirka 25 år siden.

Min generation, millennialgenerationen, os, der er født fra 1980 og frem til 1996, voksede op og blev teenagere med Bill Gates’ Windows 95-logo på den stationære computer. Vi ventede tålmodigt på, at det langsommelige og larmende internetmodem skulle give os adgang til hele verdens puls. Vi voksede op med fortællingen om Amerika som det fantastiske sted inde i computeren og især inde i fjernsynet, hvor Michael Jackson stod og sang om verdensfred.