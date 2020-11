»Dump Trump«: Museum smider Trump i skraldespanden

Den amerikanske præsident Donald Trump er bogstaveligt talt blevet ’smidt ud’.

Et tysk voksmuseum har nemlig placeret en figur af den republikanske politiker i menneskestørrelse i en stor skraldespand forud for det amerikanske valg. Det skriver mediet Hyperallergic.

Museet, der står bag det kontante budskab til de amerikanske vælgere, er den tyske afdeling af det kendte voksmuseum Madame Tussauds i Berlin, der udstiller voksfigurer af historiske, kendte og kongelige personer.

I en video, som nyhedsbureauet Reuters har offentliggjort fredag 30. oktober, ser man museets ansatte smide Trump ud i en affaldscontainer, hvorpå der står ’Dump Trump’, foran en miniatureudgave af højhuset Trump Tower.

Affaldscontaineren er fyldt med skraldeposer og skilte med Twitter-lignende budskaber kendt fra præsidentens profil, f.eks. ’fake news!’.

Se videoen her, hvor det også er tydeligt, at voksudgaven af Trumps forgænger, Barack Obama, får lov til at blive stående på museet helt uberørt.

Foto: Michele Tantussi/Ritzau Scanpix

»Vi fjerner voksfiguren af Donald Trump som en slags forebyggende foranstaltning«, sagde museets marketingchef, Orkide Yalcindag, i fredags ifølge Reuters. Hun kaldte også aktiviteten for »symbolsk«.

Det er ikke første gang, at museet Madame Tussauds har brugt efterligninger i voks af Trump til at sende et politisk budskab. Den amerikanske afdeling af museet i New York gav præsidenten et sort mundbind på tilbage i august, skrev CNN.