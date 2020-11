Ny ballade på Kunstakademiet: Fire professorer erklærer mistillid til rektor

Der er igen opstandelse på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København.

Fire professorer har udtrykt stor utilfredshed med ledelsen på akademiet – og direkte mistillid til rektor Kirsten Langkilde – i et brev sendt til Kulturministeriet 28. august.

Det fremgår af en mail, som Politiken har set, hvori de fire professorer orienterer de øvrige ansatte på Kunstakademiet om mistilliden.

»I løbet af de sidste 18 måneder har vi været vidner til og oplevet etableringen af stadig mere usunde og uproduktive arbejdsforhold forårsaget af en autoritær og uklar ledelse«, skrev de i mailen, som fortsætter:

»I lyset af denne uholdbare situation besluttede vi at udarbejde en mistillidserklæring til rektor Kirsten Langkildes ledelse til Kulturministeriet«.

Problemerne på Kunstakademiet håndteres foreløbig internt, og ifølge Politikens oplysninger er der onsdag indkaldt til stormøde for de ansatte. Derudover igangsætter man et dialogforløb, hvor samtlige ansatte er indkaldt til individuelle mus-samtaler.

Vores protest var og er rettet mod rektors strategi og adfærd – intet andet Professorer i brev til de studerende

Men de fire professorer korrigerer nu kritikken over for de studerende på skolen, efter at Weekendavisen i fredags bragte en artikel, som kæder professorernes kritik af ledelsen sammen med en »frygtkultur« og et »identitetspolitisk politi«, der, som avisen beskriver det, kan resultere i kunstnerisk stagnation.

Intet andet

Professorerne tager skarp afstand fra Weekendavisens udlægning af miljøet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i en mail til de studerende, som Politiken har set fra to af hinanden uafhængige kilder:

»Avisens (Weekendavisen, red.) klodsede forsøg på at knytte vores kritik af akademiets ledelse sammen med journalistens egen dagsorden med en generations- og kulturkrig er en komplet fabrikation«, skriver de med henvisning til artiklen i Weekendavisen, hvori der blandt andet står, at »professorer og lærere ved Det Kongelige Danske Kunstakademi har fået nok af både identitetspolitik og djøfisering. De vil af med rektor Kirsten Langkilde«.

»Vores protest var og er rettet mod rektors strategi og adfærd – intet andet. Vi påskønner de aktuelle diskussioner, der finder sted på akademiet og andre steder, om forskelsbehandling, racisme, sexisme, ableism og klassisme«, skriver de.

De fire professorer har ikke ønsket at uddybe kritikken i medierne. Politiken har forsøgt at få en kommentar fra rektor Kirsten Langkilde, der ikke er vendt tilbage.

Kulturministeren må gribe ind over for det her Nikolaj Bøgh (K)

Ikke desto mindre har diskussioner om identitetspolitiske og beslægtede spørgsmål fyldt betragteligt, når Kunstakademiet de seneste år er blevet ramt af flere sager.

Senest da en historisk buste af Kunstakademiets stifter, Frederik V, blev stjålet fra festsalen og ødelagt af en gruppe anonyme billedkunstnere, der smed den i havnen.

Det fik Nikolaj Bøgh, der er byrådsmedlem for Konservative i Frederiksberg Kommune, til at tordne mod akademiet og kulturministeren.

»Jeg mener, at dette eksempel kommer i forlængelse af længerevarende identitetspolitiske problemer på Kunstakademiet. Kulturministeren må gribe ind over for det her«, udtalte han til Politiken.