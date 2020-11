Prisvindende skuespiller: Da jeg flyttede mig, sagde han: »Hvis du ikke vil det her, så er det nok, fordi du heller ikke rigtig har lyst til at være med i filmen«

Filmbranchen har brugt for mange år på at spørge sig selv, om sexisme og seksuelle krænkelser virkelig findes. Det mener Victoria Carmen Sonne.

»Og vi, der har oplevet det, har brugt for meget tid på at skulle bevise, at det eksisterer«, siger den 26-årige skuespiller, der allerede har vundet en Bodil for sin hovedrolle i filmen ’Holiday’ og en Robert for sin præstation i filmen ’Vinterbrødre’.

Victoria Carmen Sonne er derfor glad for, at der i denne uge endelig er udkommet en stor forskningsrapport fra Aarhus Universitet, som kortlægger omfanget af grænseoverskridende adfærd i film-, tv- og teaterbranchen. Hun håber, at den kan være med til »at overbevise branchen én gang for alle«.