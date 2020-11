»Hvis du tager mig i munden, gør jeg dig til stjerne«

Både chikane, diskrimination og seksuelle krænkelser trives i en dansk film-, tv- og teaterbranche, hvor tilliden til forbundene er så lav, at de færreste klager over deres oplevelser. Forestillingen om, at man skal lide for kunsten, gør det svært at sige fra. Det viser en stor rapport fra Aarhus Universitet.