Joy Mogensen fordømmer hærværk mod buste

Kulturminister Joy Mogensen (S) reagerer nu på den ballade, der er opstået på Det Kongelige Danske Kunstakademi.

I et Facebook-opslag fordømmer hun, at en gruppe anonyme billedkunstnere har stjålet og ødelagt en værdifuld buste af akademiets stifter, Frederik V, hvilket hun mener »bør få konsekvenser for de ansvarlige«.

Hun skriver samtidig, at der kan være problemer med kulturen på Kunstakademiet.

»Jeg er opmærksom, at Kunstakademiet kan have et problem med identitetspolitiske strømninger. Det kommer ministeriet til at have en dialog med skolens ledelse om«.

Reaktionen kommer efter længerevarende interne stridigheder på Kunstakademiet. Senest har fire professorer udtrykt stor utilfredshed med ledelsen på akademiet – og direkte mistillid til rektor Kirsten Langkilde – i et brev sendt til Kulturministeriet 28. august.

Hverken Københavns Politi, Kunstakademiet eller Akademiraadet, som ejer busten af Frederik V, kan bekræfte, at det er studerende på skolen, der har begået hærværket.

Men på netmediet idoart.dk, hvor aktivisterne offentliggjorde en tekst og video, hvor man ser busten blive skubbet i havnen, skriver de:

»Ved at sænke Frederik V i kanalen ønsker vi at italesætte de måder, hvorpå kolonitiden er usynliggjort, men stadig har direkte konsekvenser for minoritetsgjorte mennesker inde og uden for kunstakademiet. Vi ønsker en kunstverden, der forholder sig til og tager ansvar – ikke kun for fortidens handlinger, men for de måder, hvorpå kolonialismen stadig er aktiv i dag«.

Problemer med identitetspolitik

Men både kulturministeren og rektor Kirsten Langkilde bruger hærværksepisoden til at sætte fokus på »identitetspolitiske strømninger« på Kunstakademiet.

Politiken ville gerne spørge Kirsten Langkilde, hvordan man agter at gå videre med sagen, samt spørge ind til den udtalte kritik, som professorerne retter mod hende. Hun er ikke vendt tilbage på Politikens henvendelse, men skriver på Kunstakademiets hjemmeside:

»Det er åbenlyst, at Kunstakademiet er nødt til at revurdere og udvikle sin egen kultur for at leve op til sin rolle som en central, nutidig kultur-, uddannelses- og forskningsinstitution«.

Angående professorernes mistillid til hende skriver hun, at hun »lytter til kritikken«, og hun bekræfter, at hun »er i dialog med Kunstakademiets medarbejdere for at forbedre denne situation«.

Professorerne ønsker ikke at uddybe deres kritik af Kirsten Langkilde i medierne.