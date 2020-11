Både ramadansangen og 'Den danske sang er en ung blond pige' er med i ny udgave af Højskolesangbogen. Det er godt

For to år siden gav sangen ’Den danske sang er en ung blond pige’ anledning til en klage fra en underviser – og en undskyldning fra rektor – på Copenhagen Business School. Sagen fik megen omtale. Vi lever ikke længere i en tid, hvor blonde piger er et repræsentativt ideal i vores multikulturelle danske samfund, og hvorfor skal den danske sang overhovedet have et køn?

Mange har sikkert været spændt på, om Kai Hoffmanns tekst med Carl Nielsens melodi fra 1920’erne var der endnu, når de slog op i den nye 19. udgave af Højskolesangbogen, der udkommer i dag.

Det er den, og det er en rigtig beslutning fra det udvalg, der under ledelse af tidligere forstander for Testrup Højskole Jørgen Carlsen har stået for opdateringen. For Højskolesangbogen er både nutid og kulturhistorie. Fortiden skal ikke smides ud med badevandet, selv om vi lever i en mere opmærksom, globaliseret og mangfoldig verden. Carl Nielsens melodi er blevet stærk kulturarv, og når noget har tyngde, skal det ikke bare væk. Vi skal kunne overskue og tale om, at synet på, hvad der er dansk, var et andet for 100 år siden, end det er i dag – og verset »Så syng da, Danmark, lad hjertet tale« fra netop den sang er stadig et rammende motto for Højskolesangbogen, sådan som det står med gammeldags guldtryk på bogens blå bind.