Tag den, Poul Madsen: Ekstra Bladets chefredaktør bliver taget bagfra med manér

Julen er en tradition i sig selv og smækfyldt med traditioner. Og dette forhold skal selvfølgelig have en ordentlig tur i manegen, når der inviteres til satirisk julemusikalsk teaterbuffet på Café Liva i Nyhavn.

Her er det så, at man kunne påpege, at måske Jacob Morild, der tegner sig for de fleste af teksterne, skulle tage og skrabe julesne foran egen indkørsel, førend han skoser andre. Cabareten er nemlig også en tradition i sig selv og dertil pakket med flere traditioner, end der er jordnødder i en snickersbar.

Der er den årlige gardinprædiken ved pastor Morild, den årlige pakkebutik-sketch, den årlige vrøvle-sketch, den årlige brandert-sketch, den årlige dansktop-pastiche, det årlige funky julenummer og det årlige skæld-ud-tableau. Ligesom vi heller ikke savner et par stykker politisk satire og en velanrettet social indignation, serveret på nydelige rim. Alt er, som det skal være. Først silden, derefter det afskårne og de lune retter, inden osten og risalamanden bæres ind.