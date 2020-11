»I mine ører lyder det sindssygt«: Kylie Minogue er den første kvinde, som topper hitlisten i fem årtier

Kvinden bag storhittene ’Spinning Around’ og ’Can’t Get You out of My Head’ slår i denne uge en vild rekord. Hun formår at blive den første kvinde, der i fem årtier i træk topper hitlisten.