5 hjerter: Kylie bringer disko ind i en ny tidsalder

Den diskosang i denne verden, jeg holder mest af, er diskogruppen Sister Sledges hypnotiserende diskohymne ’Lost in Music’ fra 1979. En sang, der lovpriser musik som et kald og en fortabelse, man med glæde kan miste sit 9-17-job til.

’Lost in Music’ er et diskonummer af en sådan kaliber, at man kunne danse til det i en time med følelsen af, at der slet ikke er gået mere end 10 minutter. Det er den eksakte følelse, jeg har hele vejen igennem Kylie Minogues 15. album, ’Disco’.

Der er 12 sange på albummet, og fra første sang, ’Magic’, får jeg lyst til at inhalere røgmaskinens røg og optage diskokuglens stråler i hudcellerne og lade, som om verden ikke er blevet ramt af mutantmink, mundbind og megalomane præsidentkandidater.